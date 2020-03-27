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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle
 27 Mart 2020 12:13
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,45106,4520
Avro7,10707,1080
Sterlin7,83107,8700
ANKARA
ABD Doları6,43416,4770
Avro7,08207,1260
Sterlin7,77207,9280
Anadolu Ajansı
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