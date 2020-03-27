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PKK, koronavirüs belirtisi taşıyan militanlarını kaderine terk ediyor

Terör örgütü PKK'nın, yeni tip koronavirüs belirtisi görülen teröristleri ölüme terk ettiği ya da canlı bomba eylemcisi olmaya zorladığı ortaya çıktı
 27 Mart 2020 12:14
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PKK, koronavirüs belirtisi taşıyan militanlarını kaderine terk ediyor

Bölücü terör örgütü PKK'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi görülen teröristleri ölüme terk ettiği ya da canlı bomba eylemcisi olmaya zorladığı ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dünyada birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19 salgını, Iran, Irak ve Suriye'deki PKK/PYD/PJAK mensubu teröristlerde de görülmeye başlandı.

Koşullardan dolayı teröristler arasında koronavirüs hızla yayıldı.

Koronavirüsün terör örgütünde yarattığı panik, teslim olan teröristlerin ifadeleri, ele geçirilen örgütsel dokümanlar ve teröristler arasındaki görüşmelere yansıdı.

- Teröristler kaçmak ya da intiharı çare olarak görüyor

Buna göre örgüt, virüsle enfekte olan militanlarını ilkel kosullarda kaderine terk ediyor.

Kovid-19 belirtileri bulunan teröristlere tedavi olma sansı vermeyen terör örgütünün sözde yöneticileri, bu teröristleri canlı bomba eylemi yapmaya zorluyor.

Teröristlerden birçoğu, Türk güvenlik güçlerine teslim olmayı ya da intihar etmeyi çare olarak görüyor.

- Örgütün sözde yönetimi koronavirüse yakalanan teröristlerle ilgili haberleşmeyi yasakladı

Kovid-19 bulaşma riskine karşı örgütün sözde yöneticisi konumundaki teröristler önlem olarak toplantı yapmıyor. Sözde yöneticilerin saglık birimleri, koronavirüs belirtilerini taşıyan teröristleri muayeneye kabul etmiyor.

Salgının, örgütte çözülmeye yol açmasından çekinen örgüt üst yönetimi, koronavirüse yakalanan teröristlerin gizli tutulmasını isteyerek bu konuda haberlesme yapılmasını yasakladı.
Anadolu Ajansı
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