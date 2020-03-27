Koronavirüs Tokyo'da durdurulamıyor: Bugün de 40 yeni vaka
|27 Mart 2020 12:34
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İki gün üst üste rekor sayıda vaka kaydedilen Tokyo'da bugün de 40 kişi korona virüsüne yakalandı. Ölü sayısı 59'a yükselirken, Japonya'daki toplam vaka sayısı ise 2 bin 159'a ulaştı.
Çarşamba günü 41, dün ise 47 yeni vaka sayısı ile rekor kıran Japonya'nın başkenti Tokyo'da bugün de 40 kişide korona virüsüne rastlandığı açıklandı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkedeki toplam vaka sayısı 2 bin 159'a yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya genelindeki eyaletlerden bin 447 kişide korona virüsü tespit edildi.
İki kişi daha hayatını kaybetti
Bugün iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı da 59'a yükseldi. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcuları arasından yaşamını yitiren 10 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 49 kişi korona virüsüne yenik düştü.
Evde kal çağrısı
Tokyo'da 2 gün üst üste artan vaka sayısı nedeniyle Tokyo Valisi Yuriko Koike şehrin sakinlerine "Kritik eşikteyiz, evde kalın" çağrısı yapmış, kamuoyunda hakim olan sokağa çıkma yasağı söylentileri üzerine ise Japonya Başbakanı Shinzo Abe "Japonya ekonomisine büyük zarar verir" diyerek yasağa şu aşamada gerek duyulmadığının sinyalini vermişti. Önümüzdeki günlerde vaka sayısında aşırı artışın devam etmesi halinde, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin OHAL ilan etme yetkisi bulunuyor.
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