1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hazine ve Maliye Bakanlığından fırsatçı firmalara yakın takip

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz şikayet merkezi, stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadele kapsamındaki süreci tamamladı
 27 Mart 2020 12:46
Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanlığından fırsatçı firmalara yakın takip

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadele kapsamında 2 bin 547 firmanın hesaplarını incelediğini belirterek, "Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından bazı temel ihtiyaç ürünlerine yönelik fırsatçılık yapan firmalara ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Bakanlığı bünyesinde kurulan şikayet merkezinin, stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadele kapsamındaki süreci tamamladığını aktaran Albayrak, paylaşımında, "MASAK, 2 bin 547 firmanın hesaplarını incelendi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız." ifadesine yer verdi.

- 327 kişinin işlem hacmi yüksek bulundu

Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografikte, yürütülen inceleme sürecinin detayları yer aldı.

Buna göre, Kovid-19 nedeniyle bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin şikayetler MASAK ve Vergi Denetim Kurulu ekiplerince ele alındı.

Bu kapsamda, 2 bin 547 firma ve şahsın hesapları incelenirken, yurt içine yönelik 204 milyon liralık bankacılık işlemi, yurt dışına yönelik 370 milyon liralık satış tespit edildi.

Bu süreçte 327 kişinin işlem hacmi yüksek bulundu.

İnceleme kapsamında e-ticaret firmaları üzerinden haksız satış yapan kişiler ve firmalarla ilgili tespitler yapıldı. Platformlar aracılığıyla yapılan fahiş fiyatlı satışlar raporlandı. Tüm dosyalar, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet başsavcılıklarına iletildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Yurtdışında 50 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti'
27 Mart 2020 11:45		 Koronavirüs tedbir ve kararlarına uymayanlara 'hapis cezası' uyarısı
27 Mart 2020 11:17
Bakanlık, iş yerlerinde alınacak 'koronavirüs' tedbirlerini belirledi
27 Mart 2020 11:13		 'TÜRKŞEKER avans ödemelerini erken yapacak'
27 Mart 2020 10:44
İstanbul'da, 65 yaş üstü kişilere, 300 bin koli yardım paketi
27 Mart 2020 10:38		 Cumhurbaşkanlığı koronavirüs bilgilendirme sitesi yayında
27 Mart 2020 10:14
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs ile ilgili yeni açıklama
27 Mart 2020 10:03		 Kuzey Marmara Otoyolu Projesi için ihaleye çıkıldı
27 Mart 2020 09:56
OHAL Komisyonu'ndan karar sayılarına ilişkin açıklama
27 Mart 2020 09:40		 İnfaz'dan önce 'erken yaşta evlilik' sorunu çözülecek
27 Mart 2020 09:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:13 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:07 - 'Koronavirüs salgını var, dikkat et' diyen okul müdürünü bıçakladı13:02 - Danıştay, BaşkanTürkyılmaz'ı haklı buldu12:58 - Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı kılınacak12:52 - FETÖ davasında yeniden yargılanan eski emniyet müdürüne hapis12:47 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:46 - Hazine ve Maliye Bakanlığından fırsatçı firmalara yakın takip12:40 - Hem alış veriş yapıyorlar, hem sokakta vatandaşı uyarıyorlar12:36 - İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 378 kişi oldu12:34 - Koronavirüs Tokyo'da durdurulamıyor: Bugün de 40 yeni vaka
12:29 - KOAH hastalarına 'koronavirüs' uyarısı12:26 - Galatasaray'da bir kişide daha koronavirüs çıktı12:18 - Buse Terim'den açıklama: Babamın durumu iyiye gidiyor12:14 - PKK, koronavirüs belirtisi taşıyan militanlarını kaderine terk ediyor12:13 - Gün ortası döviz fiyatları12:09 - ATO, üyelerinin aidat ödemelerini ekim ayına erteledi12:05 - Koronavirüs, Kayserispor'a da sıçradı11:55 - 2020 YKS müfredatı belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS ve ÖABT'nin yapılacağı tarih değişti
Bilim Kurulu Üyesi, Virüs'ün 3 büyük düşmanını açıkladı
Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
Tarım Bakanlığı'nda personel atama takvimi netleşti
Yalman hastaneye kaldırılmayınca virüs yayılmış
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs ile ilgili yeni açıklama
Sumak, koronavirüs için faydalı mı?
52 maddelik torba kanunda, kamu personelini ilgilendiren hükümler
OHAL Komisyonu'ndan karar sayılarına ilişkin açıklama
Tık peşindeki gençleri virüs de durduramıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kpss 2020 1
Okullarin 30 nisan'a kadar tatil edilmesi 4
pangolin 1
26.03.2020 kanal istanbul ihalesi 2
instagram'da bir şeylere meydan okumak 3
koronavirüs için papazların avrupa şehirlerini kutsaması 5
24 aile hekimi ile sağlık çalışanında corona virüs çıkması 2
özel okula ve kreşlere verilen paraların durumu 1
Koronavirüs covid-19 Dünya Haritası 2
Dünya Koronavirüs Haritası 1
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Aksaray Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
Tokat Baydarlı Belediyesi 2 VHKİ alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam