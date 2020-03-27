Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı kılınacak
|27 Mart 2020 12:58
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Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, giderek artan salgın tehlikesi sebebiyle geçen hafta olduğu gibi bugün de ülke genelinde cuma namazlarının kılınmayacağı belirtildi.
Açıklamada, "İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, İslam toplumun şiarlarından biri olan bu ibadetin devam etmesi ve cuma namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına Türkiye'de sadece Ankara'da Beştepe Millet Camisi'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak cuma namazı eda edilecektir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, ayrıca vatandaşların Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından verilecek hutbeyi televizyonları aracılığıyla dinleyebilecekleri bildirildi.
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