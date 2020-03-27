1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Virüs salgını var, dikkat et' diyen okul müdürünü bıçakladı

Çorum'un Osmancık ilçesinde İbrahim T. (33), sigara dumanını girişte marketin içine üfleyince kendisini 'koronavirüs salgını var, dikkat et' diye uyaran ilkokul müdürü Mehmet Çıplak'ı (43) bacağından bıçakladı
 27 Mart 2020 13:07
Yazdır
'Virüs salgını var, dikkat et' diyen okul müdürünü bıçakladı

Olay, dün akşam saatlerinde Yazı Mahallesi'nde meydana geldi. Sigarasını söndüren ve son dumanını girdiği marketin içine doğru üfleyen İbrahim T., 'corona virüs salgını var, dikkat et' diyerek, kendisini uyaran Koyunbaba İlkokulu Müdürü Mehmet Çıplak ile tartıştı. Market görevlilerinin araya girmesiyle tartışma, büyümeden önlendi.

Alışveriş sonrası otomobiline giden Mehmet Çıplak, iddiaya göre, kendisini takip eden İbrahim T. tarafından bacağından bıçaklandı. İbrahim T. kaçarken, Çıplak da polis ve sağlık ekiplerine durumu haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çıplak, tedaviye alındı.

Polis ekipleri, İbrahim T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 2 yaralı
27 Mart 2020 13:55		 Caddede yarışırken sivil polis aracına çarptılar
27 Mart 2020 13:40
Tokat'ta karantinadan kaçan kişi yakalanıp tekrar karantinaya alındı
27 Mart 2020 10:00		 Şüpheli kadını polisten kaçırmaya çalıştılar
27 Mart 2020 09:28
İstanbul'da, 16 bin 900 kaçak tıbbi maske ele geçirildi
26 Mart 2020 22:57		 İngiliz öğretmen evinde ölü bulundu
26 Mart 2020 20:18
Kaza ihbarına giden 3 sağlık görevlisi darbedildi
26 Mart 2020 14:24		 Gece bekçileri hırsızlık girişimini engelledi
26 Mart 2020 12:17
'Online psikoterapi' sahtekarlarına dikkat
26 Mart 2020 10:28		 Sağlık memuru kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı
26 Mart 2020 09:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:52 - Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 40'a yükseldi14:45 - Rektör Edibe Sözen görevinden istifa etti14:43 - MEB, LGS örnek soru kitapçığı yayımladı14:40 - Rize'de bir belde ile 4 köye koronavirüs karantinası14:37 - CHP'li belediyeden Ak Parti'li belediyeye parke taşı cezası14:34 - Koronavirüse iyi geldiği iddia edildi, 10 yılda satamadığını 2 günde sattı14:25 - Bir belediye başkanı sokakları yıkadı, diğer başkan sokakları ilaçladı14:18 - İngiltere Başbakanı koronavirüse yakalandı14:11 - Jandarmadan kaçarken dereye uçtular: 1 ölü14:03 - YÖK'ten uzaktan eğitim için ikinci açıklama
14:00 - Torpil yaptırmanın disiplin suçu oluşturduğu sadece 2 kanunda yer alıyor, genişletilmeli!14:00 - MEB'den, ülkemize dönen öğrencilerin denklik işlemlerine dair açıklama13:58 - Virüs, ABD'de yıl sonuna kadar en az 200 bin kişiyi öldürebilir13:55 - Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 2 yaralı13:48 - Bakanlıktan üreticilere 106 milyon 155 bin TL ilave destek13:46 - İspanya'da koronavirüsten bir günde 769 kişi öldü13:44 - Belçika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 289 oldu13:40 - Caddede yarışırken sivil polis aracına çarptılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, Virüs'ün 3 büyük düşmanını açıkladı
KPSS ve ÖABT'nin yapılacağı tarih değişti
Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
Tarım Bakanlığı'nda personel atama takvimi netleşti
Yalman hastaneye kaldırılmayınca virüs yayılmış
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs ile ilgili yeni açıklama
2020 YKS müfredatı belli oldu
52 maddelik torba kanunda, kamu personelini ilgilendiren hükümler
İngiltere Başbakanı koronavirüse yakalandı
Sumak, koronavirüs için faydalı mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mustafa cengiz 1
can ataklı'nın türbanlı öğretmen eleştirisi 1
Kpss 2020 2
26.03.2020 kanal istanbul ihalesi 2
okulların birkaç ay daha açılabileceğini düşünmüyorum 1
Manisa otogarda yasli adama bağıran polis 4
bilim kurulu 1
ücretini atatürk ödedi 4
44 yaşındaki banka çalışanının corona virüsten ölmesi 1
koronavirüs için papazların avrupa şehirlerini kutsaması 5
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Aksaray Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
Tokat Baydarlı Belediyesi 2 VHKİ alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam