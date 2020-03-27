Bakanlıktan çocuklardaki tedirginliğin azaltılması için öneriler
|27 Mart 2020 13:17
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle evde kalmaları gereken çocuklardaki korku ve tedirginliğin azaltılması için ailelere, çocuklarına kitap okumaları ve onlarla oyun oynamaları önerisinde bulundu.
Bakanlık, sosyal medya hesabı Twitter adresi üzerinden ailelere, çocuklardaki korku ve tedirginliğin azaltılması konusunda neler yapılabileceğine ilişkin öneriler paylaştı.
"Hayat eve Sığar" etiketiyle paylaşılan önerilerde, ailelerin çocuklarına bol bol kitap okumaları tavsiye edildi, oyun oynayarak onların streslerini azaltabilecekleri ifade edildi.
Ailelere, çocuklarıyla oyun hamuru, yapboz, kutu oyunlarıyla oynamak, boyama ve birlikte resim yapmak gibi seçenekler sunuldu.
Öneriler arasında, ailelerin çocuklarıyla basit yemek tarifleri denemeleri de yer aldı.
Çocuğunuzdaki korku ve tedirginliği azaltmak veya yok etmek içinT.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) March 27, 2020
📚 🔖 Ona bol bol kitap okuyun.
🎨 🧩 Onunla oyun oynayarak stresini azaltın. Oyun hamuru, yapboz, kutu oyunlarını tercih edebilir, boyama veya resim yapabilirsiniz.
🍳 Onunla birlikte basit yemek tarifleri deneyin. pic.twitter.com/XzWO3yr09k
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Varank, koronavirüs ile mücadelede atılan adımları anlattı
27 Mart 2020 15:00
|Bakanlıktan üreticilere 106 milyon 155 bin TL ilave destek
27 Mart 2020 13:48
|ÖSYM, 2020 yılı DGS tarihini de değiştirdi
27 Mart 2020 13:33
|Bakan Pekcan, koronavirüs salgınına karşı 'temassız ticaret' çözümünü anlattı
27 Mart 2020 13:24
|Hazine ve Maliye Bakanlığından fırsatçı firmalara yakın takip
27 Mart 2020 12:46
|'Yurtdışında 50 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti'
27 Mart 2020 11:45
|Koronavirüs tedbir ve kararlarına uymayanlara 'hapis cezası' uyarısı
27 Mart 2020 11:17
|Bakanlık, iş yerlerinde alınacak 'koronavirüs' tedbirlerini belirledi
27 Mart 2020 11:13
|'TÜRKŞEKER avans ödemelerini erken yapacak'
27 Mart 2020 10:44
|İstanbul'da, 65 yaş üstü kişilere, 300 bin koli yardım paketi
27 Mart 2020 10:38