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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz
 27 Mart 2020 13:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim."

Anadolu Ajansı
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