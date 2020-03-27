1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık çalışanı babasına kavuşmak isteyen minik kızdan 'Evde kalın' çağrısı

Babası sağlık çalışanı olan 2 yaşındaki Alara Elif Baş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden babasının insanları sevdiklerine kavuşturmak için fedakarca çalıştığını belirterek, vatandaşlara "Lütfen evde kalın." diye seslendi
 27 Mart 2020 13:22
Yazdır
Sağlık çalışanı babasına kavuşmak isteyen minik kızdan 'Evde kalın' çağrısı

Babası sağlık çalışanı olan 2 yaşındaki Alara Elif Baş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden babasının insanları sevdiklerine kavuşturmak için fedakarca çalıştığını belirterek, vatandaşlara "Lütfen evde kalın." diye seslendi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Twitter hesabından, sağlık çalışanı babası, Kovid-19 ile mücadele eden 2 yaşındaki Alara Elif Baş'ın vatandaşlara çağrı yaptığı videoyu paylaştı.

Baş, videoda vatandaşlara, "Babam sizi sevdiklerinize kavuşturmak için fedakarca çalışıyor. Siz de beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın." çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı kılındı
27 Mart 2020 12:58		 Buse Terim'den açıklama: Babamın durumu iyiye gidiyor
27 Mart 2020 12:18
Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
27 Mart 2020 11:29		 Koronavirüs evsizleri de etkiledi: 10 bin evsiz risk altında
27 Mart 2020 09:47
Zülfü Livaneli'nin imza gününde 'korona' bulaştı
27 Mart 2020 09:27		 Prof. Koçak'tan 13 maddelik öneri: Zoom kullanın
27 Mart 2020 09:11
DSÖ'den izole olanlara ruh sağlığı uyarısı: Rutininizi koruyun
27 Mart 2020 08:15		 Yalman hastaneye kaldırılmayınca virüs yayılmış
27 Mart 2020 08:00
Tık peşindeki gençleri virüs de durduramıyor
27 Mart 2020 07:30		 Çocuklar canavar istiyor, yetişkinler çalıkuşu
27 Mart 2020 07:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:52 - Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 40'a yükseldi14:45 - Rektör Edibe Sözen görevinden istifa etti14:43 - MEB, LGS örnek soru kitapçığı yayımladı14:40 - Rize'de bir belde ile 4 köye koronavirüs karantinası14:37 - CHP'li belediyeden Ak Parti'li belediyeye parke taşı cezası14:34 - Koronavirüse iyi geldiği iddia edildi, 10 yılda satamadığını 2 günde sattı14:25 - Bir belediye başkanı sokakları yıkadı, diğer başkan sokakları ilaçladı14:18 - İngiltere Başbakanı koronavirüse yakalandı14:11 - Jandarmadan kaçarken dereye uçtular: 1 ölü14:03 - YÖK'ten uzaktan eğitim için ikinci açıklama
14:00 - Torpil yaptırmanın disiplin suçu oluşturduğu sadece 2 kanunda yer alıyor, genişletilmeli!14:00 - MEB'den, ülkemize dönen öğrencilerin denklik işlemlerine dair açıklama13:58 - Virüs, ABD'de yıl sonuna kadar en az 200 bin kişiyi öldürebilir13:55 - Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 2 yaralı13:48 - Bakanlıktan üreticilere 106 milyon 155 bin TL ilave destek13:46 - İspanya'da koronavirüsten bir günde 769 kişi öldü13:44 - Belçika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 289 oldu13:40 - Caddede yarışırken sivil polis aracına çarptılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, Virüs'ün 3 büyük düşmanını açıkladı
KPSS ve ÖABT'nin yapılacağı tarih değişti
Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
Tarım Bakanlığı'nda personel atama takvimi netleşti
Yalman hastaneye kaldırılmayınca virüs yayılmış
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs ile ilgili yeni açıklama
2020 YKS müfredatı belli oldu
52 maddelik torba kanunda, kamu personelini ilgilendiren hükümler
İngiltere Başbakanı koronavirüse yakalandı
Sumak, koronavirüs için faydalı mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koronavirüs için papazların avrupa şehirlerini kutsaması 5
Okullarin 30 nisan'a kadar tatil edilmesi 4
ücretini atatürk ödedi 4
mustafa cengiz 1
Dünya Koronavirüs Haritası 1
Kpss 2020 2
sayenizde 1
özel okula ve kreşlere verilen paraların durumu 1
dark 2
kamu personelinin dönüşümlü çalışmaya başlaması 4
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Aksaray Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
Tokat Baydarlı Belediyesi 2 VHKİ alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam