Sağlık çalışanı babasına kavuşmak isteyen minik kızdan 'Evde kalın' çağrısı
Babası sağlık çalışanı olan 2 yaşındaki Alara Elif Baş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden babasının insanları sevdiklerine kavuşturmak için fedakarca çalıştığını belirterek, vatandaşlara "Lütfen evde kalın." diye seslendi
|27 Mart 2020 13:22
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Babası sağlık çalışanı olan 2 yaşındaki Alara Elif Baş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden babasının insanları sevdiklerine kavuşturmak için fedakarca çalıştığını belirterek, vatandaşlara "Lütfen evde kalın." diye seslendi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Twitter hesabından, sağlık çalışanı babası, Kovid-19 ile mücadele eden 2 yaşındaki Alara Elif Baş'ın vatandaşlara çağrı yaptığı videoyu paylaştı.
Baş, videoda vatandaşlara, "Babam sizi sevdiklerinize kavuşturmak için fedakarca çalışıyor. Siz de beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın." çağrısında bulundu.
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