ÖSYM, 2020 yılı DGS tarihini de değiştirdi
DGS tarihi 9 Ağustos 2020'ye alındı
|27 Mart 2020 13:33
|Yazdır
ÖSYM 2020 sınav takvimini güncelledi.
Yapılan güncelleme ile beraber DGS'nin tarihi de değişti.
Yapılan güncelleme ile beraber DGS'nin 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılmasına karar verildi.KPSS ve ÖABT'nin yapılacağı tarih değişti
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Varank, koronavirüs ile mücadelede atılan adımları anlattı
27 Mart 2020 15:00
|Bakanlıktan üreticilere 106 milyon 155 bin TL ilave destek
27 Mart 2020 13:48
|Bakan Pekcan, koronavirüs salgınına karşı 'temassız ticaret' çözümünü anlattı
27 Mart 2020 13:24
|Bakanlıktan çocuklardaki tedirginliğin azaltılması için öneriler
27 Mart 2020 13:17
|Hazine ve Maliye Bakanlığından fırsatçı firmalara yakın takip
27 Mart 2020 12:46
|'Yurtdışında 50 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti'
27 Mart 2020 11:45
|Koronavirüs tedbir ve kararlarına uymayanlara 'hapis cezası' uyarısı
27 Mart 2020 11:17
|Bakanlık, iş yerlerinde alınacak 'koronavirüs' tedbirlerini belirledi
27 Mart 2020 11:13
|'TÜRKŞEKER avans ödemelerini erken yapacak'
27 Mart 2020 10:44
|İstanbul'da, 65 yaş üstü kişilere, 300 bin koli yardım paketi
27 Mart 2020 10:38