Ehliyet sınavları da 30 Nisan'a kadar iptal edildi
Milli Eğitim Bakanlığı özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının verdiği eğitimler sonrasında yapılan teorik ders sınavları ile direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarının 30 Nisan'a kadar iptal edildiğini duyurdu.
|27 Mart 2020 13:34
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