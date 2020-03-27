Caddede yarışırken sivil polis aracına çarptılar
|27 Mart 2020 13:40
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Kaza, Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi açıklanmayan 01 HA 154 plakalı minibüs, plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile yarışmaya başladı. Minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen sivil polis aracına çarptı.
Polis aracı da çarpışmanın etkisiyle duraktan çıkış yapan 01 M 0287 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.
Minibüsle yarışan otomobilin sürücüsü aracıyla kaza yerinden hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, minibüsün sürücüsü ile polis aracında bulunan 2 polisin hafif yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken, kazaya neden olduğu iddia edilen otomobilin bulunması için polis çalışma başlattı.
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