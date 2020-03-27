İspanya'da koronavirüsten bir günde 769 kişi öldü
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 769 artarak 4 bin 858'e çıktı
|27 Mart 2020 13:46
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