1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
 27 Mart 2020 13:55
Yazdır
Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Beyoğlu Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle bir askeri araç devrildi.

Kazada araçta bulunan 2 asker yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Caddede yarışırken sivil polis aracına çarptılar
27 Mart 2020 13:40		 'Virüs salgını var, dikkat et' diyen okul müdürünü bıçakladı
27 Mart 2020 13:07
Tokat'ta karantinadan kaçan kişi yakalanıp tekrar karantinaya alındı
27 Mart 2020 10:00		 Şüpheli kadını polisten kaçırmaya çalıştılar
27 Mart 2020 09:28
İstanbul'da, 16 bin 900 kaçak tıbbi maske ele geçirildi
26 Mart 2020 22:57		 İngiliz öğretmen evinde ölü bulundu
26 Mart 2020 20:18
Kaza ihbarına giden 3 sağlık görevlisi darbedildi
26 Mart 2020 14:24		 Gece bekçileri hırsızlık girişimini engelledi
26 Mart 2020 12:17
'Online psikoterapi' sahtekarlarına dikkat
26 Mart 2020 10:28		 Sağlık memuru kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı
26 Mart 2020 09:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:00 - Bakan Varank, koronavirüs ile mücadelede atılan adımları anlattı14:55 - Koronavirüs ile ilgili merak edilen bütün soruları Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'ya sorduk14:52 - Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 40'a yükseldi14:45 - Rektör Edibe Sözen görevinden istifa etti14:43 - MEB, LGS örnek soru kitapçığı yayımladı14:40 - Rize'de bir belde ile 4 köye koronavirüs karantinası14:37 - CHP'li belediyeden Ak Parti'li belediyeye parke taşı cezası14:34 - Koronavirüse iyi geldiği iddia edildi, 10 yılda satamadığını 2 günde sattı14:25 - Bir belediye başkanı sokakları yıkadı, diğer başkan sokakları ilaçladı14:18 - İngiltere Başbakanı koronavirüse yakalandı
14:11 - Jandarmadan kaçarken dereye uçtular: 1 ölü14:03 - YÖK'ten uzaktan eğitim için ikinci açıklama14:00 - Torpil yaptırmanın disiplin suçu oluşturduğu sadece 2 kanunda yer alıyor, genişletilmeli!14:00 - MEB'den, ülkemize dönen öğrencilerin denklik işlemlerine dair açıklama13:58 - Virüs, ABD'de yıl sonuna kadar en az 200 bin kişiyi öldürebilir13:55 - Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 2 yaralı13:48 - Bakanlıktan üreticilere 106 milyon 155 bin TL ilave destek13:46 - İspanya'da koronavirüsten bir günde 769 kişi öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, Virüs'ün 3 büyük düşmanını açıkladı
KPSS ve ÖABT'nin yapılacağı tarih değişti
Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
Tarım Bakanlığı'nda personel atama takvimi netleşti
Yalman hastaneye kaldırılmayınca virüs yayılmış
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs ile ilgili yeni açıklama
2020 YKS müfredatı belli oldu
52 maddelik torba kanunda, kamu personelini ilgilendiren hükümler
İngiltere Başbakanı koronavirüse yakalandı
Sumak, koronavirüs için faydalı mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koronavirüs için papazların avrupa şehirlerini kutsaması 5
Okullarin 30 nisan'a kadar tatil edilmesi 4
ücretini atatürk ödedi 4
mustafa cengiz 1
Dünya Koronavirüs Haritası 1
Kpss 2020 2
sayenizde 1
özel okula ve kreşlere verilen paraların durumu 1
dark 2
kamu personelinin dönüşümlü çalışmaya başlaması 4
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Aksaray Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
Tokat Baydarlı Belediyesi 2 VHKİ alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam