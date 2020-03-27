MEB'den, ülkemize dönen öğrencilerin denklik işlemlerine dair açıklama
|27 Mart 2020 14:00
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MEB, Covid-19 nedeniyle ülkemize dönen ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin denklik işlemlerine dair açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada öncelikle öğrencilerden var ise okul onaylı öğrenim belgesi istenmesi, yoksa pasaport giriş çıkışlarının esas alınarak varsa e-okul kaydının yapılması istendi.
Gönderilen resmi yazıya göre liseyi tamamlayamadan dönüş yapanlar, üniversitelerin yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuru yapamayacak, bunların öncelikle ortaöğretime ülkemizde devamının sağlanması gerekiyor.
Denlik işlemleri içini edenklik.meb.gov.tr adresinden randevuz tarihi alınması gerekiyor.
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