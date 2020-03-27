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YÖK'ten uzaktan eğitim için ikinci açıklama

YÖK bir açıklama yaparak, uzaktan eğitime ilişkin ikinci bir açıklama yaptı
 27 Mart 2020 14:03
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YÖK'ten uzaktan eğitim için ikinci açıklama

YÖK bugün üniversitelere bir yazı gönderdi ve "bütün teorik derslerin uzaktan öğretimle verilmesinin şart koşulmadığını", hangi derslerin uzaktan öğretimle verileceği tercihinin üniversitelere bırakıldığını ifade etti...
Memurlar.Net
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