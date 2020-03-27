YÖK'ten uzaktan eğitim için ikinci açıklama
YÖK bir açıklama yaparak, uzaktan eğitime ilişkin ikinci bir açıklama yaptı
|27 Mart 2020 14:03
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