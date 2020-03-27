Jandarmadan kaçarken dereye uçtular: 1 ölü
|27 Mart 2020 14:11
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Kahramanmaraş'ta jandarmadan kaçmaya çalışan 3 şüphelinin bulunduğu otomobilin çaya düşmesi sonucu bir kişi öldü, uyuşturucu satmaktan aranan kadının da arasında olduğu iki zanlı yakalandı.
Merkez Onikişubat ilçesi Ahir Dağı eteklerinde devriye gezen jandarma ekipleri, biri kadın 3 kişinin bulunduğu 46 BZ 575 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan araçtakiler, kaçmaya başladı. Bunun üzerine durum polise bildirildi.
Binevler bölgesinde tespit edilen otomobil, polis aracına çarparak kaçmaya devam etti. Otomobilde bulunan ve uyuşturucu satmak suçundan arandığı belirlenen Yeliz T, araçtan inerek kaçtı.
Zanlıların kullandığı otomobil, kovalamaca sırasında Aksu Çayı'na düştü.
Olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, silahlı olduğu belirlenen Yeliz T'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Yeliz T, Malik Ejder Mahallesi'nde yakalandı.
Bir evin damından kaçmaya çalışırken düşüp ayağı kırılan Yeliz T, polisler eşliğinde Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Otomobildekilerden Hacı Mehmet K. de polis ekiplerince yakalandı.
İtfaiye ve AFAD ekipleri, çayda kaybolan otomobil ve içindeki Halil Çangal'a ulaşmak için çalışma yürüttü. Sabahın ilk ışıklarıyla başlanan çalışmalar sonucu otomobile ve Çangal'ın cesedine ulaşıldı.
Yeliz T. ile otomobildeki diğer iki zanlının çeşitli suçlardan sabıkalarının bulunduğu öğrenildi.
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