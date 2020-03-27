İngiltere Başbakanı koronavirüse yakalandı
İngiltere Başbakanı Johnson, orta düzeyde koronavirüse yakalandı
|27 Mart 2020 14:18
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İngiltere Başbakanı Johnson, orta düzeyde koronavirüse yakalandı. BBC'nin geçtiği haberde, yapılan testin pozitif olduğu belirtildi.
Johnson'ın görevine karantina altında devam edeceği açıklandı
Twitter hesabından açıklama yapan 55 yaşındaki Boris Johnson, "Son 24 saatte orta derecede semptom gösterdim ve Koronavirüs testim pozitif çıktı. Şimdi kendimi izole ettim, hükümeti video konferans yoluyla yönetmeye devam edeceğim" dedi.
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