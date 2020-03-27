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Bir belediye başkanı sokakları yıkadı, diğer başkan sokakları ilaçladı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korana virüs tedbirleri kapsamında Çiğli'nin 26 mahallesinde sürdürülen yıkama çalışmalarından birine katılarak fırçayla sokakları yıkadı. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç da, gece geç saatlerde belediye aracına binip sokakları ilaçladı
 27 Mart 2020 14:25
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Bir belediye başkanı sokakları yıkadı, diğer başkan sokakları ilaçladı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korana virüs tedbirleri kapsamında Çiğli'nin 26 mahallesinde sürdürülen yıkama çalışmalarından birine katılarak fırçayla sokakları yıkadı. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç da, gece geç saatlerde belediye aracına binip sokakları ilaçladı.

İzmir'de korona virüsüne karşı belediyeler temizlik seferberliği başlattı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Balatçık Mahalle Muhtarı Fahrettin Çakıroğlu, belediye bürokratları, temizlik işçileri ve gönüllülerle beraber temizlik çalışmalarına katıldı. Yağmurluğunu giyip, eline fırçasını alan Başkan Gümrükçü, sokakları fırça ile yıkadı. Başkan Gümrükçü, "3 gündür Çiğli'nin tüm sokaklarında temizlik uygulaması başlattık. Cumartesine kadar girilmemiş sokak bırakmayacağız. Her pazartesi başlattığımız temiz insanlarız uygulamamıza sokakları yıkamakla devam edeceğiz" dedi.

"Biz gerekenleri yapıyoruz, evde kalın" diyen Başkan Gümrükçü, şöyle devam etti:

"Parklarımızı kapattık ve oradaki personeli temizliğe kaydırdık. Birinci vazifemiz; temizlik, ikinci vazifemiz ise sosyal yardım. 65 yaş üstü ve geçim sıkıntı olan vatandaşlara yardım ediyoruz. Üçüncü kriterimiz de sağlık; sağlık personelinin daha iyi çalışması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Dün kadınlarımızın evlerinde ürettiği ve belediye çalışanlarımızın da katkı sağladığı 3 bin maskeyi Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi başhekimine teslim ettik. Kadınlarımız 3D yazıcı günde bin 500 siperlik üretiyor. Biz de onlara asetat katkısı sağlıyoruz. Sasalılı kadınlarımız da siperliğin daha kolay yapılanını farklı bir şeklini üretmeye başladılar. Çiğli Belediyesi şantiyesinde de fen işleri müdürlüğümüz yeni bir hamle olarak günde 500 tane siperlik üretmeye başladı. Temel faaliyetimiz sizlerle beraber olmak, bize ulaşabilirsiniz. 0323 376 99 80 telefon numarasından bize ulaştığınız anda, 24 saat içinde sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacağız. Biz çalışıyoruz siz evinizde kalın. Kamu iş birliği ile korona mücadelesini kazanacağız."

Başkan Kılıç gece geç saatlerde ekibin başındaydı

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç da, korona virüsüne karşı bizzat talimat verdi. Buca Belediyesinin tüm birimlerinde olağanüstü hal ilan ederek topyekün mücadele talimatı veren Erhan Kılıç, sahaya indi. İlk günden beri çalışmaları titizlikle yakından takip eden Kılıç, Buca'daki tüm kamusal alanların dezenfektesini yapan ekibin gece çalışmalarına katıldı. Saatlerce alanda mesai yapan Kılıç, dezenfeksiyon aracına binip çalışmaları bizzat yerinde yönetti.

Başkanı araç üstünde ilaçlama yaparken gören Bucalılar, alkışlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla Kılıç'a teşekkür etti. Buca Belediyesi Hizmet Binası önünde sona eren çalışmanın ardından Kılıç, ekiple bir araya gelerek hemşehrilere, "Gözünüz arkada kalmasın, biz sizin için çalışıyoruz. Ama lütfen siz evde kalın" mesajı verdi.

Gündüzleri; hastane, taksi ve otobüs durakları, parklar, ibadethaneler, kamu kurumları, toplu konut ve apartmanlar gibi alanlarda yürütülen dezenfekte çalışmalarının geceleri 4 koldan ekiplerle Buca'nın tüm cadde ve sokaklarında devam edeceği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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