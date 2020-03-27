1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, LGS örnek soru kitapçığı yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan örnek soru kitapçığı yayımlandı
 27 Mart 2020 14:43
Yazdır
MEB, LGS örnek soru kitapçığı yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan örnek soru kitapçığı yayımlandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacağını açıklayan MEB, bu kapsamda hazırlanan ilk soru kitapçığını erişime açtı.

LGS'ye giren öğrenciler için her ay hazırladığı örnek soru kitapçıklarını internet sitesinden erişime açan Bakanlık, bundan sonra örnek soru kitapçıklarını birinci dönem müfredatı ve kazanımları doğrultusunda hazırlamaya devam edecek.

LGS kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığına "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB'den, ülkemize dönen öğrencilerin denklik işlemlerine dair açıklama
27 Mart 2020 14:00		 Ehliyet sınavları da 30 Nisan'a kadar iptal edildi
27 Mart 2020 13:34
2020 YKS müfredatı belli oldu
27 Mart 2020 11:55		 Mesleki Eğitimin Paradoksu: Güçlü toplumsal mutabakat, düşük istihdam
27 Mart 2020 08:39
Bakan Selçuk: 7 Haziran'daki LGS'yi ertelememize gerek yok
26 Mart 2020 16:14		 BİLSEM'ler yüz koruyucu siper üretmeye başladı
25 Mart 2020 09:24
Okulların tatili süresi bugün belli oluyor
25 Mart 2020 08:30		 MEB'den EBA açıklaması: Geliştirmeye devam ediyoruz
24 Mart 2020 18:10
Meslek liselerinden yaşlılara ücretsiz maske ve dezenfektan malzeme
24 Mart 2020 10:27		 Uzaktan eğitim başladı, evler sınıf oldu
24 Mart 2020 06:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:00 - Bakan Varank, koronavirüs ile mücadelede atılan adımları anlattı14:55 - Koronavirüs ile ilgili merak edilen bütün soruları Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'ya sorduk14:52 - Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 40'a yükseldi14:45 - Rektör Edibe Sözen görevinden istifa etti14:43 - MEB, LGS örnek soru kitapçığı yayımladı14:40 - Rize'de bir belde ile 4 köye koronavirüs karantinası14:37 - CHP'li belediyeden Ak Parti'li belediyeye parke taşı cezası14:34 - Koronavirüse iyi geldiği iddia edildi, 10 yılda satamadığını 2 günde sattı14:25 - Bir belediye başkanı sokakları yıkadı, diğer başkan sokakları ilaçladı14:18 - İngiltere Başbakanı koronavirüse yakalandı
14:11 - Jandarmadan kaçarken dereye uçtular: 1 ölü14:03 - YÖK'ten uzaktan eğitim için ikinci açıklama14:00 - Torpil yaptırmanın disiplin suçu oluşturduğu sadece 2 kanunda yer alıyor, genişletilmeli!14:00 - MEB'den, ülkemize dönen öğrencilerin denklik işlemlerine dair açıklama13:58 - Virüs, ABD'de yıl sonuna kadar en az 200 bin kişiyi öldürebilir13:55 - Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 2 yaralı13:48 - Bakanlıktan üreticilere 106 milyon 155 bin TL ilave destek13:46 - İspanya'da koronavirüsten bir günde 769 kişi öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, Virüs'ün 3 büyük düşmanını açıkladı
KPSS ve ÖABT'nin yapılacağı tarih değişti
Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
Tarım Bakanlığı'nda personel atama takvimi netleşti
Yalman hastaneye kaldırılmayınca virüs yayılmış
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs ile ilgili yeni açıklama
2020 YKS müfredatı belli oldu
52 maddelik torba kanunda, kamu personelini ilgilendiren hükümler
İngiltere Başbakanı koronavirüse yakalandı
Sumak, koronavirüs için faydalı mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
buse terim'in allah hepinizin belasını versin tweeti 2
bilim kurulu 1
Koronavirüs covid-19 Dünya Haritası 2
dilek tahtalı 2
27 mart 2020 İtalya'da ölü sayısının 8215 olması 2
Dünya Koronavirüs Haritası 1
corona virüs vaka sayısı 2
fenerbahçeli bir futbolcuda corona virüs çıkması 1
dark 2
Kpss 2020 2
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Aksaray Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
Tokat Baydarlı Belediyesi 2 VHKİ alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam