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Rektör Edibe Sözen görevinden istifa etti

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, görevinden ayrıldı.
 27 Mart 2020 14:45
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Rektör Edibe Sözen görevinden istifa etti

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, görevinden ayrıldı.

Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gördüğü lüzum üzerine istifa ettiğini dile getirdi.

Gaziantep'in hayatında farklı bir yeri olduğunu anlatan Sözen, "Görevim süresince yerel yönetimlerden basın camiasına, sivil toplum örgütlerinden mesai arkadaşlarıma kadar herkesten çok büyük destek gördüm. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Gaziantep ve HKÜ daha iyi yerlere gelecektir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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