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Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

Irak'ta, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 40'a yükseldi
 27 Mart 2020 14:52
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Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

Irak'ta, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 40'a yükseldi.

Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a, vaka sayısının ise 458'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Kovid-19 teşhisi konulan kişilerden 122'sinin tedavilerinin olumlu sonuçlandığı kaydedildi.

Bakanlık dün ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybını 36, vaka sayısını ise 382 olarak duyurmuştu.
Anadolu Ajansı
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