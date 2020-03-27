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2020 \ Koronavirüs nedeniyle verilen izinler

CTE, öğretmen ve vaizlere ek ders ödemesi yapmayacak

Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü, ceza evlerinde görevli olan ama idari tatil nedeniyle fiilen görevini yapamayan öğretmen ve vaizlere ek ders ödemesi yapamayacağını açıkladı.
 27 Mart 2020 16:30
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CTE, öğretmen ve vaizlere ek ders ödemesi yapmayacak

Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü, ceza evlerinde görevli olan ama idari tatil nedeniyle fiilen görevini yapamayan öğretmen ve vaizlere ek ders ödemesi yapamayacağını açıkladı.

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