CTE, öğretmen ve vaizlere ek ders ödemesi yapmayacak
Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü, ceza evlerinde görevli olan ama idari tatil nedeniyle fiilen görevini yapamayan öğretmen ve vaizlere ek ders ödemesi yapamayacağını açıkladı.
|27 Mart 2020 16:30
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Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü, ceza evlerinde görevli olan ama idari tatil nedeniyle fiilen görevini yapamayan öğretmen ve vaizlere ek ders ödemesi yapamayacağını açıkladı.
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