Paketli ürünlerden ve kapı kolundan virüs bulaşır mı?

Memurlar.net olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ile röportaj yaptık

Koronavirüs'ün paketli ürünlerden ve kapı kolundan bulaşıp bulaşmayacağını da sorduk.

İşte Kara'nın verdiği cevap

PAKETLİ ÜRÜNDEN VİRÜS BULAŞMA İHTİMALİ YOK

Şöyle değerlendirelim, Pratik olarak bulaşmaz, markette kullanılan herhangi bir paketli üründen bulaşma ihtimali var mı diye sorarsanız, öyle bir ihtimal yok, ancak mesela paket üstüne biri hapşırır, sen de o paketi dokunarak alırsan, sonrasına ağzına, burnuna, gözüne götürürsen virüsü böyle alma ihtimalin var. Diyelim ki o paketi aldın, dokundun, marketten kasadan geçirdin, poşetin içerisinde götürdün, yaklaşık 2 saat sonrasında aldın, böyle bir şekilde hiçbir geçiş olmaz. Eve gelince elimizi, yüzümüzü yıkayalım, bunları uygularsak böyle bir geçiş mümkün değil.

Kapı kolları herkesin dokunduğu yerler, bulaştırma olasılığı olan yüksek yerden bir tanesi, o nedenle de, herkesin olduğu, toplu yaşam alanlarında başka insanların da bulunduğu yerlerde kapı kolu gibi temasın çok olacağı yerlerde, dokuncaksak;

Elimizi, burnumuza, ağzımıza, gözümüze götürmemeli,

Mümkün olduğu kadar çabuk, elimizi bolca sabunla yıkayalım

Pazarda açıktan aldığımız meyve sebzelerden virüsün bulaşma, bulaşmışsa bize geçme ihtimali var mı?

KORONAVİRÜS YİYECEKLE BULAŞAN BİR HASTALIK DEĞİL

Şöyle söyleyeyim, bu hastalık, yiyecekle bulaşmıyor. Virüs, aldığımız şeyin üzerinde çok bol miktarda olması lazım ve ona biz elledikten sonra elimize yüzümüze burnumuza ağzımıza götürmemiz gerekiyor.

Yani eğer virüs varsa kimseye dokunmadan elimizi sabunla yıkarsak virüs bitmiş olur.

Ama bunun üstüne de virüsün bulunması o kadar kolay bir şey değil, Koronavirüs ile ilgili merak edilen bütün soruları Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'ya sorduk