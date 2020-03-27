Şehirler arası yolculuk kısıtlanabilir

Memurlar.net olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ile röportaj yaptık

Koronavirüs'ün nedeniyle şehirler arası yolculuğun engellenip engellenmeyeceğini de sorduk

İşte Kara'nın verdiği cevap

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK KISITLANABİLİR

Şehirler arası yolculuğu kısıtlamayı düşünmüyoruz ama bugün akşam için bile değişebilir. Bu kararlar gelen vakalara göre anlık değişebiliyor

Bir de sosyal mesafeye uymayan bazı illerimiz var, bunun için bilim kurulunda öneriniz var mı?

Bu hep konuşuluyor, ben şuna inanıyorum, bizim insanımız anlatıldığı zaman uyar, demek ki biz anlatamadık. Şunu söylememiz lazım, bu virüs her yaş için tehlikeli, bebek için de, genç için de...

Hem kendimiz, hem sevdiklerimiz için sosyal mesafeye özen göstermemez lazım.