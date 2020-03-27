Şehirler arası yolculuk kısıtlanabilir
|27 Mart 2020 15:14
|Yazdır
Memurlar.net olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ile röportaj yaptık
Koronavirüs'ün nedeniyle şehirler arası yolculuğun engellenip engellenmeyeceğini de sorduk
İşte Kara'nın verdiği cevap
ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK KISITLANABİLİR
Şehirler arası yolculuğu kısıtlamayı düşünmüyoruz ama bugün akşam için bile değişebilir. Bu kararlar gelen vakalara göre anlık değişebiliyor
Bir de sosyal mesafeye uymayan bazı illerimiz var, bunun için bilim kurulunda öneriniz var mı?
Bu hep konuşuluyor, ben şuna inanıyorum, bizim insanımız anlatıldığı zaman uyar, demek ki biz anlatamadık. Şunu söylememiz lazım, bu virüs her yaş için tehlikeli, bebek için de, genç için de...
Hem kendimiz, hem sevdiklerimiz için sosyal mesafeye özen göstermemez lazım.Koronavirüs ile ilgili merak edilen bütün soruları Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'ya sorduk
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla görüştü
27 Mart 2020 16:31
|Bakan Pakdemirli: Türkiye'de yeterli gıda stoku var
27 Mart 2020 16:04
|Bakan Selçuk'tan 'Koronaya Kapı Açma' paylaşımı
27 Mart 2020 15:59
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı
27 Mart 2020 13:20
|Akşener: Koronavirüs mücadelesinde ölen sağlık çalışanları şehit sayılsın
27 Mart 2020 11:47
|Büyükşehir Belediyesi 3 yıl önce Şırnak'a hediye ettiği otobüsü geri istedi
27 Mart 2020 09:00
|Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik
27 Mart 2020 05:34
|27 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
27 Mart 2020 00:01
|Erdoğan'dan Kovid-19'a karşı ülkelere ortak mücadele çağrısı
26 Mart 2020 23:42
|Sokağa çıkma yasağı uygulayan AB ülkesi var mı? İşte tablo
26 Mart 2020 23:07