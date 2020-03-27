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Virüsten ölen hastaların sigara geçmişi var mı?

Memurlar.net olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ile röportaj yaptık
 27 Mart 2020 15:19
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Virüsten ölen hastaların sigara geçmişi var mı?

Memurlar.net olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ile röportaj yaptık

Koronavirüs'ten ölenlerin sigara geçmişi olup olmadığını da sorduk

İşte Kara'nın verdiği cevap

Var, özellikle Çin de sigara içenler, bu hastalığı daha kolay alıyor.

Hastalığa yakalanan da daha ağır geçiriyor. Sigara her açıdan çok riskli

Koronavirüs ile ilgili merak edilen bütün soruları Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'ya sorduk
Memurlar.Net
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