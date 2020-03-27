Virüsten ölen hastaların sigara geçmişi var mı?
Memurlar.net olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ile röportaj yaptık
|27 Mart 2020 15:19
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Memurlar.net olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ile röportaj yaptık
Koronavirüs'ten ölenlerin sigara geçmişi olup olmadığını da sorduk
İşte Kara'nın verdiği cevap
Var, özellikle Çin de sigara içenler, bu hastalığı daha kolay alıyor.
Hastalığa yakalanan da daha ağır geçiriyor. Sigara her açıdan çok riskliKoronavirüs ile ilgili merak edilen bütün soruları Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'ya sorduk
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