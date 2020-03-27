İran'da koronavirüs tedavisi gören 11 bin 133 kişi iyileşti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmeye başlandığı 19 Şubat'tan bu yana hastanelerde tedavi gören kişilerden 11 bin 133'ü tamamen iyileşerek taburcu edildi.

AA muhabirinin İran Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 32 bini aştı.

Ülkede ilk vakanın görüldüğü 19 Şubat'tan bu yana, Kovid-19 taşıyan 32 bin 332 hastadan 11 bin 133'ü tamamen iyileşti. Bu da hastaların yüzde 35'ini oluşturuyor.

Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının ise 54 olduğunu açıkladı.

- Yaşlılar da hastalığı yeniyor

Doktorlar tarafından hastalıkta en yüksek risk grubunu oluşturduğu belirtilen 80 yaş üstü hastalardan da birçok kişi Kovid-19'u yendi.

İran'ın Simnan eyaletinde Kovid-19'u yenen 103 yaşındaki bir kadın, Çin'de iyileşen 103 yaşındaki bir kadın hastanın ardından virüsü yenen en yaşlı ikinci insan olarak kayıtlara geçti.

Simnan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nevid Danayi, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalanan 103 yaşında Haver Ahmedi adlı kadının 6 günlük tedavisi sonrasında iyileşerek taburcu edildiğini bildirdi.

İran Bem Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Abbas Abbaszade de 15 Mart'ta 91 yaşındaki Kovid-19 hastasının Bem Pasteur Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından iyileştiğini duyurdu.

İran'da dün de Kum Furkani Hastanesi'nde 11 günden bu yana Kovid-19 tedavisi gören 90 yaşındaki bir kadının sağlığına kavuştuğu açıklandı.

Çin'in Vuhan kentinde de 100 yaşındaki bir hasta virüsü yenerek iyileşmişti.

- İran'da Kovid-19'a yakalananların ölüm oranı 7,3

Ülkede hastalığa yakalananlar arasındaki ölüm oranı ise Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı yüzde 3,4'lük dünya ortalamasının üzerinde bulunuyor.

İran'da Kovid-19'a yakalananların ölüm oranı yüzde 7,3 oldu. Bu da salgında şu ana kadar 2 bin 378 kişinin hayatını kaybettiği İran'ı, yüzde 10'un üzerinde ölüm oranı görülen İtalya ve yüzde 7,6 ölüm oranına sahip İspanya'nın ardından salgında en yüksek ölüm oranına sahip üçüncü ülke haline getiriyor.

Ülkede virüse yenik düşen en küçük hastanın aynı zamanda lösemi tedavisi gören 3 yaşındaki bir çocuk olduğu belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar aralarında doktorların da bulunduğu 43 sağlık personelinin Kovid-19'la mücadelede hayatını kaybettiğini duyurdu.