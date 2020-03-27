1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cezaevinde asılsız 'koronavirüs çıktı' iddialarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevindeki bir hükümözlü ile çocuğunda korona virüs tespit edildiği yönündeki asılsız paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
 27 Mart 2020 15:29
Yazdır
Cezaevinde asılsız 'koronavirüs çıktı' iddialarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevindeki bir hükümözlü ile çocuğunda korona virüs tespit edildiği yönündeki asılsız paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Sincan 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümözlü olan A.E. ile çocuğu E.E.'nin sağlık durumu hakkında sosyal medyada gerçeği yansıtmayan paylaşımlara yer verilmesi nedeniyle bir açıklama yapılması zaruretinin ortaya çıktığı belirtildi. Söz konusu hükümözlü şahsın ve çocuğunun ateşlerinin olmadığı, sadece çocuğun başka bir rahatsızlığı nedeniyle 24 Mart tarihinde hastaneye sevklerinin yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, yapılan muayenenin ardından hükümözlü ve çocuğun koğuşuna geri gönderildiği, hastaneye sevki yapılan tüm hükümlü ve tutukluların hastane dönüşünde belli bir süre karantinada tutulması uygulaması kapsamında anne ve çocuğun kendi koğuşları içerisinde, kendilerine özel olarak tahsis edilen odada belli bir süre karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, "Şahıslarla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşım ve iddialar asılsızdır. Bu sebeple halkta panik ve korkuya neden olabilecek, sosyal medyada gerçeği yansıtmayan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şarkıcı Yılmaz Çelik, tahliye edildi
26 Mart 2020 19:42		 Tahir Elçi soruşturmasında 3 polise dava
26 Mart 2020 16:34
Marketteki sütleri içip, paylaşan çocuk 15 gün evden çıkamayacak
26 Mart 2020 12:39		 Barış Pehlivan'a darp iddiasına ilişkin karar açıklandı
26 Mart 2020 00:01
'Anadolu Farm' kurucusu Karademir'e tahliye
25 Mart 2020 21:21		 Bir tutukluda koronavirüs çıktı iddialarına soruşturma
25 Mart 2020 17:32
FETÖ üyelerini tahliye vaadiyle dolandırıcılık sanıklarına hapis cezası
25 Mart 2020 12:17		 Kaşıkçı'nın öldürülmesinde 18 sanığa ayrı ayrı müebbet
25 Mart 2020 10:41
Muş'ta 'Tevrat' operasyonu: 3 gözaltı
25 Mart 2020 09:52		 Eski savcıya dolandırıcılıktan 20 yıla kadar hapis istemi
24 Mart 2020 21:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:39 - Bakan Selçuk, emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıkladı16:35 - İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 11'e yükseldi16:31 - Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla görüştü16:30 - CTE, öğretmen ve vaizlere ek ders ödemesi yapmayacak16:29 - Özel kurslar altyapısı uygunsa uzaktan eğitim yapabilecek16:27 - Virüse yakalanmış olan birinin hikayesi16:23 - Rektörden tebessüm ettiren 'Bende özledim' klibi16:18 - Üniversitelerde uzaktan eğitim teorik derslerin tamamı için zorunlu olmayacak16:16 - 15 Temmuz'da İstanbul'da alçak uçuş yapan pilot hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi16:14 - Benzine 13 kuruş zam yapıldı
16:11 - Koronavirüsü yendi, 'evde kalın' dedi16:06 - İngiltere Sağlık Bakanı Hancock'ın koronavirüs testi pozitif çıktı16:04 - Bakan Pakdemirli: Türkiye'de yeterli gıda stoku var15:59 - Bakan Selçuk'tan 'Koronaya Kapı Açma' paylaşımı15:51 - Ali Yalçın: Ücretli öğretmenlerin ve usta öğreticilerin mağduriyeti giderilmeli15:49 - Koronavirüs için hastane bahçelerine 'acil durum' çadırları kuruldu15:44 - 'Evde kal' uyarısına cevabı 'ben ne yapacağım evde' oldu15:40 - Koronavirüsü Kremlin'e sıçradı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, Virüs'ün 3 büyük düşmanını açıkladı
KPSS ve ÖABT'nin yapılacağı tarih değişti
Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
Tarım Bakanlığı'nda personel atama takvimi netleşti
2020 YKS müfredatı belli oldu
Yalman hastaneye kaldırılmayınca virüs yayılmış
Koronavirüs ile ilgili merak edilen bütün soruları Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'ya sorduk
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs ile ilgili yeni açıklama
İngiltere Başbakanı koronavirüse yakalandı
52 maddelik torba kanunda, kamu personelini ilgilendiren hükümler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kamu personelinin dönüşümlü çalışmaya başlaması 4
Ardışık Terimlerin Sayısını Bulma 3
Koronavirüs covid-19 Dünya Haritası 2
buse terim'in allah hepinizin belasını versin tweeti 2
koronavirüs için papazların avrupa şehirlerini kutsaması 5
özel okula ve kreşlere verilen paraların durumu 1
dilek tahtalı 1
27 mart 2020 İtalya'da ölü sayısının 8215 olması 2
Koc holding'in salgin icin verdigi destek 2
dark 1
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Aksaray Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
Tokat Baydarlı Belediyesi 2 VHKİ alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam