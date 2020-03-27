KKTC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
|27 Mart 2020 15:31
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KKTC'de köylerde ortaya çıkan korona virüs salgının önüne geçmek için hükümet sokağa çıkmayı yasakladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Dipkarpaz bölgesinde bir servis şoföründe korona virüs pozitif çıkması ile çok sayıda vaka tespiti üzerine yerleşim yerlerinde 7 gün boyunca tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi. KKTC Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlar Kurulumuz, COVID19'a karşı mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların daha etkin yürütülmesi için, bugün saat 14.00'ten başlamak üzere aşağıda belirtilen yerleşim yerlerinde 7 gün boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı kararını, tam sokağa çıkma yasağı seviyesine yükseltmiştir. Sokağa çıkma yasağı uygulanacak yerleşim yerleri, Ziyamet, Balalan, Esenköy, Yeşilköy, Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Adaçay, Yenierenköy, Sipahi, Kuruova, Kaleburnu, Dipkarpaz'dır" dedi.
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