Koronavirüsü Kremlin'e sıçradı
|27 Mart 2020 15:40
|Yazdır
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Kremlin Sarayı'nda çalışan 1 kişide korona virüsünün tespit edildiğini doğruladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutunun bulunduğu Kremlin Sarayı'nda çalışan 1 kişide yapılan testler sonucunda korona virüsüne rastlandı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Kremlin'deki korona virüsü vakasını doğrularken virüs tespit edilen kişinin başkent Moskova'daki enfeksiyon hastanesinde tedavi altına alındığı açıklandı. Gazetecilerin konu ile ilgili sorularına yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov korona virüsüne yakalanan çalışana yönelik, "Kişi haklarına dayanarak sizlere kişi hakkında bilgi vermem doğru değil" dedi.
Rus basını ise Kremlin Sarayı'nda çalışan kişinin Rusya lideri Putin'in Kırım ziyaretinde de heyette bulunduğunu, bu nedenle virüs tespit edilen kişiyle temas eden herkesin testlere tabi tutulacağını yazdı. Putin'in virüs tespit edilen kişi ile teması olup olmadığı ise bilinmiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
27 Mart 2020 16:35
|İngiltere Sağlık Bakanı Hancock'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
27 Mart 2020 16:06
|KKTC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
27 Mart 2020 15:31
|İran'da koronavirüs tedavisi gören 11 bin 133 kişi iyileşti
27 Mart 2020 15:25
|Avusturya önlemlerle virüsün yayılma hızını durdurdu
27 Mart 2020 15:10
|Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 40'a yükseldi
27 Mart 2020 14:52
|İngiltere Başbakanı koronavirüse yakalandı
27 Mart 2020 14:18
|Virüs, ABD'de yıl sonuna kadar en az 200 bin kişiyi öldürebilir
27 Mart 2020 13:58
|İspanya'da koronavirüsten bir günde 769 kişi öldü
27 Mart 2020 13:46
|Belçika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 289 oldu
27 Mart 2020 13:44