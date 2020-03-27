Koronavirüs için hastane bahçelerine 'acil durum' çadırları kuruldu
|27 Mart 2020 15:49
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Dünyayı saran ve Türkiye'de de ölümlere neden olan corona virüs salgını tedbirleri kapsamında AFAD tarafından Kırklareli merkez, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerindeki devlet hastanesi bahçelerine 'acil durum' çadırları kuruldu. Kurulan çadırlarda sağlık personelleri tarafından vatandaşların başvuruları alınıp, corona virüs şüphesi bulunanların ilk değerlendirilmeleri yapılacak. Corona virüs şüphesi bulunanların ilk etapta hastane içine girmemeleri sağlanacak. İlk çadırda yapılan ön değerlendirmede hasta şüpheli görülürse ikinci çadıra alınacak. İkinci çadırda kesin tanı konulması durumunda hasta, tetkik, müşahede ya da yatış işlemleri için hastaneye götürülecek.
Tedbir amaçlı kurulan 'acil durum' çadırlarının ardından sosyal medyadaki corona virüs iddialarını yalanlayan Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, corona virüs tedbirlerinin en üst sevide alındığı belirtilerek, il genelinde şu ana kadar corona virüs tanısı konulan hasta bulunmadığı belirtildi.
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