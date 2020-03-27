Bakan Selçuk'tan 'Koronaya Kapı Açma' paylaşımı
|27 Mart 2020 15:59
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medyada "AliFiru" olarak tanınan Ali ve Firuze adlı çiftin seslendirdiği "Koronaya Kapı Açma" şarkısını, Twitter hesabından paylaşarak, "Evde kalmak, üretime engel değil" ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından "AliFiru"nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan "Evde kal" çağrısına destek amacıyla besteleyip seslendirdikleri şarkıyı paylaştı.
Selçuk, paylaşımında, "Evde kalmak, üretime engel değil... Kuruluş psikologlarımızdan Ali ve eşi Firuze besteleyip söyledikleri şarkı ile destek olmak istemişler tedbir çağrılarına, koronaya kapı açma." ifadesine yer verdi.
Koronaya Kapı Açma adlı şarkının sözleri şöyle:
"Biliyorsun bir derdimiz var, ismi korona/ Herkes için tehdit bakmıyor yaşına/ İnsandan insana kolayca bulaşıyor, çekilmemiz gerekiyor kabuğumuza/ Evde kal, dışarı çıkma, koronaya kapı açma/ Virüs yenilmez değil, tedbirini alınca/ Çocuğunla oyun oynamaya ne dersin/ Torununa bir patik ya da yelek örersin/ Kitapların seni özlemiş olabilir, bunu bir fırsata çevirebilirsin/ Binlerce kişi senin için çalışıyor. Doktorlarına güven onlar işi biliyor/ Biz büyük bir ülkeyiz bunu da aşarız/ Virüs gitsin sokaklarda kucaklaşırız/ Evde kal, dışarı çıkma, koronaya kapı açma/Virüs yenilmez değil, kurallara uyunca/ Virüs yenilmez değil biz beraber olunca."
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