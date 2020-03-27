Bakan Selçuk, emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıkladı
|27 Mart 2020 16:39
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Kısa çalışma ödeneğinin şartını 450 güne düşürdük. 7 bin firmamız başvurdu. Henüz başvurular sona ermedi, sürüyor. 7 bin firmanın hangisi büyük ölçekli, hangisi orta ve küçük izliyorum. Şu ana kadar en çok imalat sektöründen başvuru geldi.
Brüt ücretin yüzde 60'ına kadar ödeniyor. Günlük 58 TL gibi bir ödeme yapılıyor.
TELAFİ ÇALIŞMA SÜRESİ
Telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Sistem esnek çalışma yöntemlerinden biri. Biz kamuda esnek çalışma ve uzaktan çalışmayı başlattık. Kamuda esnek çalışa ve uzaktan çalışma yıllardır kanunda vardı. Pratikte uygulanmıyordu. Bazı bölümler buna çok uygun. Dolayısıyla biz de Başkan Erdoğan'ın talimatları ile esnek ve dönüşümlü uzaktan çalışmaya geçtik. Birimlerin yapısına göre hareket ediyoruz. Kimi birimlerimiz dönüşümlü, kimileri ise uzaktan çalışıyor. İlk haftadayız verimli gidiyor. Şu an asıl olan kamudaki teşkilatımızdaki sayıyı eksilterek, virüsün yayılımını azaltmak.
EMEKLİ MAAŞLARI
Emeklilerimize bin 500 TL maaş vermeye başladık .İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Çalışanları ve emeklileri her zaman koruyacağız ki, devlet var olsun. 2020 boyunca en az bin 500 TL ödeyeceğiz. Bankalar birliğimiz ile konuştuk. 3 kamu bankamız promosyon taahhütlerini de tutarak elden ödüyorlar.
2020 bayram ikramiyesini nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatacak. Emeklilerimizin ve çalışanların bankalara yığılmasını engellemek için kimliğe göre ödemeyi dağıtacağız. Evlerine maaşları ulaştırmayı planlıyoruz. Nisan'ın 2 ve 3'üncü haftasında ödenecek.
HUZUREVLERİ KONUSU
20 bini aşkın büyüğümüze huzurevlerimizde hizmet veriyoruz. Tüm önlemleri ilk günde aldık. 6 saatte bir ateşleri ölçülüyor. Bilim Kurulu ile de sık sık istişare ediyoruz. Giriş çıkışlar kapatıldı.
SOSYAL YARDIMLAR
2002'den bu yana sosyal programlarda devrim yaptık. 43 sosyal yardım programımız var. 55 milyar lira yardım yapıyoruz. Sosyal yardımlar 0,4'lerden, 1,3'lere ulaştı. Bir kısmına nakdi sürekli yardımlar yapıyoruz. Biz vakıflar aracılığı ile de yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Vakıflara ayırdığımız pay 135 milyondu. Aylık artık 180 milyon göndereceğiz. Bu çerçevede destek vereceğiz.
VEFA PROJESİ İLE YAPILAN DESTEKLER
Vefa Destek Programı geçen seneden beri uyguladığımız bir pilot projeydi. İlk etapta 20 bini aşkın kişiye yardım etmiştik. Bu süreçte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gelince, bu projeyi verimli hale getirmek için Ekonomik Kalkan Paketi'nde de bunu dile getirdik. Bunun koordinasyon grubu kuruldu. Valiler ve kaymakamların da koordinasyonunda bir grup. Şu an çok iyi bir hizmet sunuluyor.
Sahada çok etkin bir personel gücümüz var. Kızılay, AFAD, ASDEP, jandarma, polis, çok sayıda alışkın personel var. Ramazan Bayramı'nda koli dağıtımına da gideceğiz.
KISA VE ORTA VADEDE YENİ ÇALIŞMALAR
Ekonomik İstikrar Paketi'nde de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yakın çalıştık. Bakan Bey ile yeni projeler konusunda çalışıyoruz. Her gün yeni adımlar atıyoruz. Vatandaşımız bunu bilsin, biz her zaman yanlarında olacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve tüm bakanlıklar olarak yanlarında olacağız.
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