Virüse yakalanmış olan birinin hikayesi

Sosyal medya hesabından bir kullanıcı, Koronavirüs'e yakalandığı zaman ki süreci anlattı.

İşte kullanıcının Virüse yakalandığı zamanı ve yaşadıklarını anlatan sosyal medya mesajları

Test sonucum geldi, pozitif. Geçen hafta bugün başladı semptomlar, son ofis günüydü. Ondan sonra 3 kişi yaşadık evde, dışarı çıkıp çalışmam gerekseydi veya keyfi çıksaydım kaç kişiye geçecekti 1 haftada.

Geçen hafta bugün ofiste kuru öksürükle başladı. Akşama başağrısı ve ateş. Erkenden uyudum o yüzden, benim için bu tehlike işaretidir. Ertesi gün ateş devam etti gel gitli. Öksürük arttı.

Pazar günü parol almaya başladım. Ateş düşüp düşüp çıktı. Öksürük devam. Pazartesi günü koku kaybı olur gibi oldu, hatta tvit attım buraya. Ateş yine bi yüksek bi düşük Öksürük devam. Başağrısı durdu. Bu arada başağrıları bayaa yorucu ve şiddetliydi.

Bi aydır sürekli ellerimi koklayıp mis gibi kokuyorum bee salgından sonra da sonra temzliğe devamkee diyen bi öküz olduğum için, Salı akşamı elimde koku farketmeyince "TABİKİ KOLONYA BOZULMUŞTUR' dediğim kısa bi aranın ardından elimi evdekilere koklattım

Gayet de mandalinalı kolonya koktuğunu söylediklerinde emin oldum. 9:30 gibi eve yakın bi özel hastanenin aciline geldim. Korona testi yapmadıklarını söylediler. Doktor geldi, dinledi, ciğer tomografisi ve kan tahlili sonucu yatış kararı verdi. Bana testin 3 gün sonra geleceğini

Söyledi ama korona olduğunu da belli etti bi şekil. O gün ilaç tedavisi başladı. (3 ilaç) 3 gündür hastanede karantinadayım, ateşnçıkıp iniyor, öksürük devam. Ağrım yok.

Hiç sigara içmeyen, sağlıklı beslenen ve spor falan yapan kılın tekiyim, yaş 37. Ağır bir grip gibi geçiriyorum diyebilirim.Yalnızlık, evdekilere (4 yaş bebe) bulaştırma ve onlara ne olur endişesi dışında iyi sayılırım