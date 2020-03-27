Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı
|27 Mart 2020 16:31
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı.
Erdoğan, toplantıya, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden bağlandı.
Huber Köşkü'nde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. pic.twitter.com/YxGlo4G8GzT.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) March 27, 2020
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