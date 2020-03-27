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2 hasta bakıcı temizlik malzemesi çalınca tutuklandı
Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik malzemeleri çaldıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 2 hasta bakıcı tutuklandı
|27 Mart 2020 17:07
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Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Yoğun Bakım Ünitesi'nde kullanılan temizlik malzemelerinin kaybolduğunu fark edilince çalışanlar durumu polise bildirdi. Harekete geçen polis, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini incelenmeye aldı. İnceleme sonucu malzemeleri hasta bakıcılar F.G. ile İ.D.'nin aldığı ve hastaneden çıkardığı tespit edildi.
Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonda, ev ve otomobillerinde yapılan aramada çok miktarda temizlik malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan F.G. ve İ.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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