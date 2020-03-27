Milli Savunma Üniversitesi sınavı ertelendi
MSB: Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir
|27 Mart 2020 17:35
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 14 Haziran'a ertelendiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 27, 2020
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