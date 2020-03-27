Rekabet Kurulundan Baymak'a idari para cezası
Rekabet Kurulu, Baymak Makina San. ve Tic. AŞ'ye yürütülen soruşturma sonucunda 26 milyon 813 bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
|27 Mart 2020 17:39
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Rekabet Kurulu, Baymak Makina San. ve Tic. AŞ'ye yürütülen soruşturma sonucunda 26 milyon 813 bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, Baymak Makina San. ve Tic. AŞ'nin bayilerle akdettiği dikey anlaşmalar ve diğer uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmayı tamamlandı.
Soruşturma sonucunda, Kurul tarafından, söz konusu şirkete ilgili kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle 26 milyon 813 bin lira idari para cezası verilmesi kararı alındı.
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