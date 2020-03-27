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Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 546'ya yükseldi

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 112 kişi artarak 546'ya çıktı
 27 Mart 2020 17:41
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Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 546'ya yükseldi

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 112 kişi artarak 546'ya çıktı.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede salgında dün 434 olan ölü sayısı 546'ya, 7 bin 431 olan vaka sayısı da 1172 artışla 8 bin 603'e çıktı.

RIVM'den yapılan yazılı açıklamada, vakaların 116'sının çocuk olduğu ve bunların 25'inin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2 bin 243 koronavirüs hastasının 20 ila 50 yaş arasında, diğerlerinin ise 50 yaş ve üstünde olduğu ifade edildi.

Son 24 saatte 349, şimdiye kadar ise 2 bin 500 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Ölenlerin 50 ila 95 artı yaş arasında, çoğunun ise 80 ila 84 yaş arasında olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Rijnmond İslami Kuruluşlar Platformu (SPIOR) ve Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu (NIF), hastaneye kaldırılanların giderek artması nedeniyle kendilerine bağlı cami mekanlarının ihtiyaç halinde hastaneler tarafından sağlık ve bakım hizmetleri için kullanılabileceğini duyurdu.

Anadolu Ajansı
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