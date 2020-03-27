Mahkeme, TBB'nin olağanüstü genel kurula gitmesine karar verdi
Ankara 5. İdare Mahkemesi, 12 baronun olağanüstü genel kurul çağrısını reddeden Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) kararının yürütmesini durdurdu.
|27 Mart 2020 17:43
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