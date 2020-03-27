Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|27 Mart 2020 17:46
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,4020
|6,4030
|6,4560
|6,4570
|Avro
|7,0160
|7,0170
|7,1010
|7,1020
|Sterlin
|7,6650
|7,7040
|7,9010
|7,9410
|İsviçre Frangı
|6,5920
|6,6250
|6,7000
|6,7340
|ANKARA
|ABD Doları
|6,3770
|6,4100
|6,4305
|6,4620
|Avro
|6,9800
|7,0250
|7,0696
|7,1150
|Sterlin
|7,7360
|7,7500
|7,8902
|7,9520
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