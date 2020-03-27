Bilim Kurulu toplandı... Bakan Koca açıklama yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da toplandı. Toplantı sonrası saat 19.15'te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak
|27 Mart 2020 17:52
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 17.30'da toplandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından saat 19.15'te basın açıklaması yapması bekleniyor.
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