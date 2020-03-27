İcra ödemelerinin isteğe bağlı olduğuna görüş yazısı
Adalet Bakanlığı, icra ödemelerinin isteğe bağlı olduğuna dair görüş yazısı yayımladı
|27 Mart 2020 18:02
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Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı, icra ödemelerinin isteğe bağlı olduğuna dair görüş yazısı yayımladı. Yazıda "İcra dairelerine yapılan ödemeler kabul dilerek, dosya kapsamına göre sıra cetveli yapılmasını gerektirmeyen ve borçlu yada üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmeyeceğinin anlaşıldığı durumlarda paraların alacaklılarına ödenebileceği, dosya borcunun ödenmesi halinde veya alacaklı vekili talebi ile haciz ve yakalama şerhlerinin kaldırılabileceği, dosya kapama işlemlerinin öncelikle yapılabileceği... değerlendirilmiştir" denildi.
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