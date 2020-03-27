Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 546,00 liradan işlem gördü
|27 Mart 2020 18:05
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla 336,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 546,00 lira, Cumhuriyet altını 2.236,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 336,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|336,50
|336,70
|336,00
|336,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.218,00
|2.239,00
|2.215,00
|2.236,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|307,00
|311,00
|306,00
|310,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.167,00
|2.187,00
|2.164,00
|2.184,00
|Yarım Ziynet
|1.084,00
|1.094,00
|1.082,00
|1.092,00
|Çeyrek Ziynet
|542,00
|547,00
|541,00
|546,00
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