112 Acil Servis görevlilerini darp eden 3 kişi tutuklandı
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 112 Acil Servis'te görevli sağlık çalışanlarını darbeden 3 şüpheli tutuklandı
|27 Mart 2020 18:11
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 112 Acil Servis'te görevli sağlık çalışanlarını darbeden 3 şüpheli tutuklandı.Kaza ihbarına giden 3 sağlık görevlisi darbedildi
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