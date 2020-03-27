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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,72 değer kaybıyla 88.125,04 puandan tamamladı
 27 Mart 2020 18:28
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,72 değer kaybıyla 88.125,04 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.402,55 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,63, holding endeksi yüzde 3,97 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,23 ile spor, en çok gerileyen yüzde 7,25 ile iletişim oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 92.299,34 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin endişeler ve Avrupa borsalarındaki sert düşüşlerin negatif etkisiyle düşüşe geçerek 88.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla alınan tedbirlere rağmen, ABD'nin vaka sayısında Çin'i geride bırakarak Kovid-19 pandemisinin en etkili olduğu ülke olmasına paralel risk algısının görece arttığını söyledi.

Haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 85.500'ün önemli destek, 92.500 seviyesinin direnç olarak izleneceğini belirtti.
Anadolu Ajansı
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