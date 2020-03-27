Bakan Soylu: Otobüs seyahatlerine kısıtlama getireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin virüsle mücadelesini NTV ekranlarında Funda Görey ve Özgür Akbaş'a değerlendirdi.

Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"İlk kez Rize'de alınan karra değil. Türkiye'de belde ve köy olarak 12. karar. Bazı köylerde veya beldelerde bulaşım riski çok olunca bu kararı alabiliyorlar. Rize'de 5 ayrı noktada alınna tedbirin amacı bir ölüm vakası var ve 65 yaş üstü çok vatandaşımız var."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMDE Mİ?

"Meselenin başından itibaren hepimiz dünyayı izliyoruz. Bizin en çok etkileyen alan İran'a ulaştı. İran'la ilgili hemen tedbir aldık tüm sınır kapılarımızda. Sağlık Bakanlığı hemen orada sahra hastaneler kurdu. Ardından o alanı kesmeye çalıştık. Ardından Avrupa ve Amerika'ya geçti. Avrupa'ya geçer geçmez hemen irtibatımızı kesmek oldu. 30 Ocak'ta tüm sınır kurumlarını uyaran tebliğimiz yayınlandı. Sınır kapılarından başlayan, umuma açık yerler olmak üzere tüm tedbirleri almaya çalıştık. İtalya nerede yanlış yaptı, Amerika nasıl yapıyor, Avrupa neyi yaptı neyi yapmadı bunlara bakıyoruz. Dört temel ana meselemiz var. Kamu düzenini ayakta tutmak zorundayız. Sağlık sistemimizi ayakta tutmalıyız. Sağlık, gıda ve hijyen sisteminin sıkıntıya uğramamasıdır. Maskeden tutun solunum cihazına hijmen malzemelerine kadar. Sağlık malzemesi üreten şirketleere ciddi çağrılarda bulunduk. bugün 110 şirketle sağlık bakanlığımız anlaşma imzaladı. Dördüncüsü sosyal izolasyon. Şu ana kadar kapattığımız işletme sayısı 211 bin 670. Buraya 1448 adli ve idari işlem yaptık. Kamuda yarı yarıya çalışmaya geçildi. Her türlü tedbir alınabilir. Bölgesel karantina uygulanabilir, üst tedbirler alınabilir. Ama bunları gerçekleştirdikten sonra ortadaki durum nedir? Şu anda bizim tespitlerimize göre yüzde 80 hayat durmuş durumda. günde 10 milyon 89 bin 208 kişi toplu taşıma ile yolculuk yaparken şu anda yüzde 10'a düşmüş durumda neredeyse. Şehir içi trafik yoğunluğuna bakıyoruz. Ayrıca şehirlerarası trafik yoğunluğuna bakıyoruz. Şehirler arası otobüs yolcularında düşüş yüzde 90. Aynı zamanda şehirlerin ana caddelerindeki yoğunluğu izliyoruz. Camilerden, bütün telefon operatörleri kendi telefon açış kodlarını ona döndürdüler, polis arabalarından yayın yaparak vatandaşımızı eve davet ediyoruz. Herkes kendi tedbirini alması lazım. Herkes sosyal izolasyonunu sağlamaya çalışacak."

"Sokağa çıkma yasağına gerek yok demem. Bulaşıcılığın hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda tahminlerimiz olabilir ama bugünden bir şey söylemek sadece tahmindir. 65 yaş üstü büyüklerimize sınırlama koyduk. Kimsesiz bırakmadık ama. Sosyal devletin bütün unsurlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Vefa Sosyal Destek Hattı diye bir hat oluşturduk. Sosyal izolasyon için elimizden gelen yardımı yapıyoruz."

"FIRSATÇILAR KONUSUNDA ACIMASIZ OLACAĞIZ"

"Fırsatçılar konusunda acımasısız. Vatandaşımızı istismar edene acımayacağımıız bilmelerini isteriz. Şu ana kadar 217 farklı ürün satışı yapan vere işlem yaptık. Fahiş fiyat, stok ortaya koyanlarla ilgili özel bir birim oluşturduk.112, 156, 175 her birine vatandaşımızdan bekliyoruz bildirimleri."

UMREDEN DÖNENLERİN DURUMU

"Şu anda 19 bin 220. Türkiye içinde aldık bunları, hiçbir eksiklerini bırakmadık. 5 yıldızlı otelde nasıl hizmet görüyorlarsa öyle hizmet görecekler"

"Edirne Pazarkule'de 5 bin 800 mülteciyi boşalttık. 9 vilayete götürdük"

"İstanbul, Ankara, İzmir çekildi dedim. Bu kararlılığımıız bırakmamamız lazım. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da vaka çok görülmediği için ve genç nüfus fazla olduğu için, ama bu salgın kimini taşıyıcı kimini hedef olarak görüyor. Özellikle toplu taşımalar ve şehir içindeki hareketlilikten çıkardığımız rakamlar. Özellikle İstanbul'dan büyüklerimiz memleketleirne gidiyorlar. Buna ait bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz. Mücbir sebep dılında büyük ihtimalle otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz. Özel araçları ve uçakla gidecek olanlar için onların hepsine bakacağız. Birçok şehirde sağlık taraması yapılıyor. Yaygınlaştırmaya çalışıyoruz bunları."

"Maske ve tulumla ilgili aldığım rakamlar Türkiye'ye yetecek seviyede. Gıda tedarik zincirinde de sıkıntımız olmadığını biliyoruz"

İLLERİN AÇIKLANMAMASI

"Sağlık bakanlığımızın böyle bir tasarrufu var. Bu yöntemi Sağlık Bakanlığı kullanıyor. Biz biliyoruz ve izliyoruz ama bu yerleri "