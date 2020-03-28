Sağlık Bakanlığından sağlık raporlarına dair 10 maddelik genelge

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü poliklinik randevuları ile sağlık raporlarına ilişkin olarak 10 maddelik bir yazı yayımladı.

memurlar.net olarak edindiğimiz bilgiler şu şekildedir:

Yayımlanan yazıda, öncelikli olarak MHRS'den randevu verilen hastalara bakılması, randevusuz olarak başvuran hastalardan acil olmayan vakaların MHRS'den randevu alarak tekrar başvurmaları istendi.

Memur atamalarında kurul raporu zorunluluğu bulunmayan durumlarda tek hekim raporu düzenlenmesi, kurul raporu taleplerinin ikinci bir emre kadar düzenlenmemesi istenmemiştir.

Ayrıca, askerliğe elverişli olmadığına dair kurul raporları, ikinci bir emre kadar düzenlenmeyecektir.

Noter ve tapu işlemlerinde istenen akli meleke raporları tek hekimce düzenlenmeye devam edilecektir.

Sürücü raporu alacak kişilere kurul raporu verilmesi ikici bir talimata kadar ertelenmiştir.

Ayrıca her türlü rapora itiraz başvuruları ikinci bir talimata kadar ertelenmiştir.

01.01.2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak "süreli" engelli raporu bulunan hastaların mevcut raporları ikinci bir talimata kadar geçerli kabul edilecektir. Rapor yenilemek amacıyla hastanelere müracaat etmemeleri sağlanacaktır.

Kronik hastalığı olan kişilerin 01.01.2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak tıbbi malzeme ve ilaç raporları geçerli kabul edilecektir.

Talimat yazısına Devlet/vakıf/özel, tüm sağlık kurumlarının uyması istenilmiştir.