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Singapur'dan koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 'hapis' cezası

Singapur Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edenlere yönelik "6 aya kadar hapis cezası" uygulanacağını bildirdi
 27 Mart 2020 18:57
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Singapur'dan koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 'hapis' cezası

Singapur Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edenlere yönelik "6 aya kadar hapis cezası" uygulanacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında belirlenen kuralların ihlal edilmesi durumunda hapis ve para cezası verileceği duyuruldu.

Açıklamada, sosyal ilişkilerde "1 metre" mesafe kuralına uymayanlarla; 10 kişilik gruplar halinde bir araya gelenlerin 6 aya kadar hapisle 7 bin dolara kadar para cezasına çarptırılacağı kaydedildi.

Uygulamanın bugün yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, "Evde Karantina Bildirimi"ni ihlal edenlere de bu kapsamda işlem yapılacağı belirtildi.

Bakanlık verilerine göre, ülkede 683 kişide Kovid-19 görülürken; salgın nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı
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