Singapur'dan koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 'hapis' cezası
|27 Mart 2020 18:57
|Yazdır
Singapur Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edenlere yönelik "6 aya kadar hapis cezası" uygulanacağını bildirdi.
Sağlık Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında belirlenen kuralların ihlal edilmesi durumunda hapis ve para cezası verileceği duyuruldu.
Açıklamada, sosyal ilişkilerde "1 metre" mesafe kuralına uymayanlarla; 10 kişilik gruplar halinde bir araya gelenlerin 6 aya kadar hapisle 7 bin dolara kadar para cezasına çarptırılacağı kaydedildi.
Uygulamanın bugün yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, "Evde Karantina Bildirimi"ni ihlal edenlere de bu kapsamda işlem yapılacağı belirtildi.
Bakanlık verilerine göre, ülkede 683 kişide Kovid-19 görülürken; salgın nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|New York'ta koronavirüs vaka sayısı 44 bini geçti
27 Mart 2020 19:57
|Kuzey Makedonya, NATO'nun 30'uncu üyesi oldu
27 Mart 2020 19:48
|İtalya'da bir günde 969 kişi hayatını kaybetti
27 Mart 2020 19:36
|İtalya'da 6 bin 414 sağlık çalışanı virüse yakalandı
27 Mart 2020 18:41
|Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 546'ya yükseldi
27 Mart 2020 17:41
|İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 oldu
27 Mart 2020 17:32
|ABD koronavirüs vaka sayısında Çin ve İtalya'yı geçti
27 Mart 2020 17:22
|İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
27 Mart 2020 16:35
|İngiltere Sağlık Bakanı Hancock'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
27 Mart 2020 16:06
|Koronavirüsü Kremlin'e sıçradı
27 Mart 2020 15:40