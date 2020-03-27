BDDK'dan taşıt ve tüketici kredi ertelemelerine ilişkin karar

KÜÇÜK ÇOCUĞUNA BAKMAK DURUMUNDA KALACAK OLAN BABALAR İÇİN İDARİ İZİN DÜŞÜNÜLMELİ! Okul öncesi veya ilköğretimde çocuğu olan ancak mesleği gereği izin kullanamayan çok sayıda anne var. Ayrıca eşini kaybetmiş ya da boşanmış olup çocuklarının velayetini almış babalar var. Özellikle sağlık çalışanı annelerin kamuda görev yapan eşlerine, ya da tek başına çocuklarını büyütmek durumunda olan babalara da izin kullanımında kolaylık sağlanmalı ve çocukların bu süreci en az kayıpla atlatması sağlanmalı.