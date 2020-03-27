BDDK'dan taşıt ve tüketici kredi ertelemelerine ilişkin karar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vadenin sınırlayıcı olmayacağını bildirdi
|27 Mart 2020 19:06
|Yazdır
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vadenin sınırlayıcı olmayacağını bildirdi.
BDDK'nın internet sitesinde yayımlanan kurul kararına göre, bankalarca/şirketlerce kullandırılan taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak. Vade sınırı 12 ay olan kredinin son taksitinde 3 ay erteleme talebi gelse dahi karşılanacak. Ayrıca, gecikmeye giren krediler yakın izlemeye (ikinci grup) alınmadan önce 30 gün yerine 90 gün beklenecek. Uygulamalar, 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bankalardan kurumsal ve ticari müşterilere iki kredi paketi
27 Mart 2020 10:34
|2 kamu katılım bankasından 'İşe Devam Finansman Desteği'
25 Mart 2020 15:59
|3 kamu bankasından 'İşe Devam Kredi Desteği'
25 Mart 2020 15:12
|Tarımsal üretime düşük faizli kredi
25 Mart 2020 14:39
|Merkez Bankası önünü açtı, faizde indirim bekleniyor
25 Mart 2020 06:10
|İki özel banka daha taksit ödemelerini öteleyecek
24 Mart 2020 16:09
|Hazine 3,6 milyar lira borçlandı
24 Mart 2020 15:46
|Halkbank'tan esnafa kredi desteği
24 Mart 2020 14:06
|TOKİ'nin 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde kuralar ertelendi
24 Mart 2020 10:35
|Konutta peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi sektöre pozitif etkileyecek
19 Mart 2020 11:11